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Общество

Белоруссия собирается упростить въезд для иностранцев

Белоруссия планирует расширить безвизовые зоны для пребывания иностранцев и упрощения их въезда через аэропорты областных центров и наземные пункты пропуска. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на заседании белорусско-швейцарского делового совета 26 ноября.

Кроме этого, по словам Дмитрия Крутого, белорусское правительство рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз. Он считает, что это будет способствовать развитию контактов.

С июля 2018 года граждане 80 государств могут находиться в Белоруссии без виз сроком до 30 дней, но при условии их прибытия через международный аэропорт Минска.

Также было принято решение о безвизовом пребывании иностранных граждан в безвизовых зонах в Брестской и Гродненской областях.

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