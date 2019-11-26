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Общество

Предельный возраст ректоров вузов хотят повысить до 70 лет

В России предлагают повысить предельный возраст ректоров высших учебных заведений с 65 до 70 лет. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами Государственной думы от партии «Единая Россия», разместили в электронной базе Госдумы 26 ноября.

«В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации», - говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена общемировой и российской практикой высшей школы, а также глобальной тенденцией к изменению границ зрелого и пожилого возраста.

«Согласно экспертным данным, в науке и образовании опыт, необходимый для руководящей работы, оптимально набирается приблизительно к шестидесятилетнему возрасту. Кроме того, специфика сферы высшего профессионального образования такова, что оптимальный период работы хорошего руководителя на одном месте составляет не менее 10-15 лет. Именно за это время удается достичь хороших показателей работы», - отмечается в документе.

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