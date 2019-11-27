В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

09:05, 27 ноября 2019, ПАИ

В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию 26 ноября в 19:15 от медсестры травмпункта. Она рассказала, что 22 ноября около 12:55 на дворовой территории у дома № 55 по улице Юбилейной неизвестный автомобиль сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся. В результате ДТП девочка не была госпитализирована, она получила ушиб пальца ноги.

По данному факту ГИБДД проводит проверку. Очевидцев или обладающих информацией по данному происшествию полиция просит позвонить по телефону 02.