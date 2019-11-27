В Опочецком районе сменился прокурор

09:14, 27 ноября 2019, ПАИ

В Опочецком районе сменился прокурор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры по Псковской области.

Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 26 ноября 2019 года №1092-к советник юстиции Михаил Прокофьев освобожден от должности прокурора Плюсского района. Он назначен на должность прокурора Опочецкого района сроком на 5 лет в порядке ротации.

Исполнять обязанности прокурора Плюсского района будет его заместитель советник юстиции Леонида Амангельдиев.

Михаил Прокофьев проходит службу в органах прокуратуры области более 14 лет. Являлся прокурором Плюсского района с 21 ноября 2014 года. До этого назначения занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области. За период службы в прокуратуре зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником. Женат.