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Общество

ФОТОФАКТ: В Пскове подрядчик оставил без асфальта участок дороги из-за припаркованных машин

В Пскове подрядчик лишь частично заасфальтировал проезд между домом №83 по Рижскому проспекту и домом №70 по улице Коммунальной. Причиной появления заплаток стали припаркованные вдоль дороги машины. Фотография такого ремонта появилась в сообществе «Убитые дороги Пскова» «ВКонтакте».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации пояснил, что работы здесь будут продолжены. «Разумеется, так дорогу никто не оставит, - заверил Борис Елкин. - Вы же видите, что водители предпочитают не убирать свои машины. Некоторые прямо перед асфальтоукладчиком паркуются и уходят. Знаю, что подрядчик находится в тесном взаимодействии с ГИБДД, поэтому вопрос будет решён».

Фото из группы "ВКонтакте" "Убитые дороги Пскова"

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