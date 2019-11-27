ФОТОФАКТ: В Пскове подрядчик оставил без асфальта участок дороги из-за припаркованных машин

10:11, 27 ноября 2019, ПАИ

В Пскове подрядчик лишь частично заасфальтировал проезд между домом №83 по Рижскому проспекту и домом №70 по улице Коммунальной. Причиной появления заплаток стали припаркованные вдоль дороги машины. Фотография такого ремонта появилась в сообществе «Убитые дороги Пскова» «ВКонтакте».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации пояснил, что работы здесь будут продолжены. «Разумеется, так дорогу никто не оставит, - заверил Борис Елкин. - Вы же видите, что водители предпочитают не убирать свои машины. Некоторые прямо перед асфальтоукладчиком паркуются и уходят. Знаю, что подрядчик находится в тесном взаимодействии с ГИБДД, поэтому вопрос будет решён».