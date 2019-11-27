Ремонт Дома культуры в палкинской деревне Красино завершится к 20 декабря

09:52, 27 ноября 2019, ПАИ

Ремонт Дома культуры в деревне Красино Палкинского района, в который вложено 6,9 млн рублей, завершится к 20 декабря. Об этом подрядчик сообщил председателю комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергею Грахову в рамках его визита в район, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что нужно обязательно тщательно загрунтовать пол, обработать стенные швы и проработать вопрос с газовой трубой, демонтировав старую и переврезав новую. Он также поручил доделать окна, загерметизировав стеклопакеты, и подсыпать щебнем будущую парковку на четыре автомобиля.