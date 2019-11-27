Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - главный врач псковской областной стоматологической поликлиники Владимир Бируля. Он расскажет о перспективах лечения и протезирования зубов в Псковской области, оценит "стоматологическое здоровье" жителей региона, объяснит, как решается кадровая проблема и проблема очередей в стоматологической поликлинике. Вопросы Владимиру Бируле можно оставить на странице ПАИ-live.