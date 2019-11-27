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Житель Великих Лук перевёл мошеннику из Свердловской области 10 тысяч рублей

Житель Великих Лук перевёл мошеннику из Свердловской области 10 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 33-летний мужчина решил приобрести в интернете спортивное автомобильное кресло для иномарки.

Великолучанин нашел объявление, связался по телефону с продавцом и договорился о продаже. Затем он перевел на указанный счет 10 тысяч рублей. Однако на сайте транспортной компании своего заказа он не обнаружил и понял, что стал жертвой мошенников.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 25-летний житель Свердловской области.

Великолукские стражи порядка выехали в этот регион и провели обыск по месту жительства злоумышленника. У него изъяты ноутбук, мобильный телефон, банковская карта. Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время проводится расследование.

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