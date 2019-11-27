Выбрать квартиры в новостройках приглашают псковичей 30 ноября

11:42, 27 ноября 2019, ПАИ

Традиционный «Тур по новостройкам» пройдет в Пскове 30 ноября. Все желающие смогут побывать на строительных площадках, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир до сдачи дома, обсудить возможность отделки помещений и в некоторых случаях даже их перепланировки.

На месте можно также узнать о формах оплаты, участии в программах кредитования, получить скидку.

В этот день участники Тура посетят: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10), SMART-квартал (улицы Инженерная, дом 119 и Юности, дом 24), «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13) и новый дом на Запсковье на улице Крупской, дом 24.

Особенность данного мероприятия в том, что оно позволяет будущим новоселам выбрать жилье без посредников и дополнительных финансовых затрат. При этом покупатели узнают от застройщика об использованных при строительстве материалах, о проекте по дальнейшей застройке микрорайона и его благоустройстве.

Для участия в поездке по новостройкам необходимо записаться — телефон (8112) 702-042. Отъезд 30 ноября в 11:00 от улицы Пароменской, дом 21/33.