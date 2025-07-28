Срочный сбор волонтёров на поиски пропавшего мужчины объявлен в Великолукском округе

17:33, 28 июля 2025, ПАИ

Срочный сбор волонтёров на поиски пропавшего 24-летнего молодого человека объявлен в Великолукском округе. Об этом ПАИ сообщили в окружном поисковом отряде «След».

С 26 июля местонахождение Александра Емельянова неизвестно. Сбор всех, кто готов принять участие, пройдёт в 18:00 на улице Продольной, 70 в деревне Кулёво Великолукского округа.

Пропавший был одет в футболку с надписью Puma, тёмные шорты и серые кроссовки. Также у него с собой была поясная сумка. Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.