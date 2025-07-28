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Общество

Конкурс для СОНКО на получение информационной поддержки стартовал в Псковской области

Конкурсный отбор для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на оказание информационной поддержки стартовал в Псковской области сегодня, 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального министерства молодёжной политики.

Изображение: министерство молодёжной политики Псковской области

Цель конкурса – поддержка активных и инициативных некоммерческих организаций региона, которые нуждаются в качественной цифровизации своей деятельности. Победители получат современный информационный ресурс для более эффективной коммуникации с целевой аудиторией.

Участниками конкурса могут стать СОНКО, которые официально зарегистрированы на территории Псковской области, осуществляют социальную деятельность, не имеют задолженностей по налогам и обязательным платежам, а также информация о них есть в государственном реестре.

Приём заявок осуществляется с 28 июля по 10 августа. Итоги подведут 25 августа. Подать заявку можно в письменном виде по адресу: улица Конная, 2, кабинет 111, либо в электронном виде на официальную почту министерства молодёжной политики Псковской области.

Подробности о конкурсе размещены на официальном сайте министерства.

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