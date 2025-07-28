Установлена вероятная причина неприятного запаха в районе улицы Западной в Пскове

16:39, 28 июля 2025, ПАИ

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» информирует жителей об установлении наиболее вероятной причины запаха канализации, периодически возникающего в районе улицы Западной после завершения предприятием капитального ремонта канализационного коллектора на пересечении с улицей Крестки.

«Несмотря на то что ремонтные работы были выполнены нашим подрядчиком в полном объёме и сданы «под ключ» в апреле текущего года, в горводоканал продолжали поступать жалобы от жителей на неприятный запах. Понимая неудобства жителей, предприятие провело целое «расследование» по обнаружению возможной причины запаха на своих сетях», – рассказали ПАИ в пресс-службе предприятия.

Что за эти месяцы сделали сотрудники горводоканала?

1. Провели анализ ситуации на месте: специалисты горводоканала многократно выезжали на место для фиксации временных интервалов появления запаха. Было установлено, что запах появляется нерегулярно, что исключало постоянный излив из сетей, находящихся в хозяйственном ведении горводоканала.

2. Многократно проверили состояние аварийного выпуска на предмет возможного излива фекальных загрязнений. Все пробы подтвердили отсутствие таких изливов на данном участке.

3. Локализация источника: установили, что запах проявляется не в месте ремонта, а ниже по течению безымянного ручья, протекающего от Кресток к реке Великой.

4. Исключение мелких протечек: для проверки гипотезы о возможной мелкой протечке из коллектора городской канализации, проложенной вдоль ручья, были проведены дополнительные исследования с применением безвредного красителя. Результаты показали отсутствие протечки из канализационных сетей горводоканала в ручей.

5. Расширение зоны поиска: поскольку проверки собственных сетей не выявили нарушений, сотрудники горводоканала расширили поиск возможного источника за пределами зоны ответственности предприятия. Эта версия была подтверждена на днях. В адрес предприятия поступило обращение руководства ООО «УК ПсковЖилСервис», обнаружившего на территории микрорайона два колодца – ливневой и хозяйственно-бытовой канализации – с явными признаками нарушений, допущенных при строительстве.

Несмотря на то что данные сети не находятся на балансе горводоканала, предприятие отреагировало на обращение «ПсковЖилСервиса» ввиду возможной аварийности ситуации, представляющей угрозу как для абонентов горводоканала, так и для города в целом, подчеркнули специалисты предприятия.

Для исследования и документирования состояния подозрительных колодцев 23-24 июля горводоканал совместно с «ПсковЖилСервисом» провёл выездную проверку.

Они установили, что в районе улицы Владимирской (Псковский район, сети не принадлежат горводоканалу) действительно находятся два колодца – ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, собирающие стоки с территории микрорайона и построенные с грубыми нарушениями строительных правил. «Внутри каждый из колодцев представляет собой просто набор бетонных колец, положенных друг на друга без герметизации стыков. Колодец ливневой канализации возведён в непосредственной близости от колодца хозяйственно-бытовой – на расстоянии всего один метр, что также является нарушением. Хозяйственно-бытовые стоки с территории микрорайона свободно просачиваются через швы канализационного колодца в ливневый, из которого в свою очередь уже совершенно беспрепятственно попадают в общегородскую ливневую канализацию, сбрасываемую в безымянный ручей», – отметили специалисты предприятия.

В связи с этим сотрудники горводоканала совместно с «ПсковЖилСервисом» провели фотофиксацию выявленных нарушений, подтверждающих поступление канализационных стоков в ливневую систему. Специалисты горводоканала взяли пробы воды из ливневого колодца, подтвердившие их канализационный характер (не соответствующий нормативам для атмосферных стоков). Кроме того, колодцы были очищены от строительного и дорожного мусора.

Организации, ответственной за сети водоотведения на этой территории, направят требование о компенсации издержек предприятия, уточнили в горводоканале.

Напомним, что в конце января на пересечении улиц Западной и Крестки произошла протечка канализации. Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды из аварийного коллектора на перекрестке улиц попадали в реку Великую. Этот факт обнаружила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ситуация с ремонтом коллектора находилась на контроле областных и городских властей. Перед специалистами стояла непростая задача, ведь коллектор имел диаметр более одного метра и находился на большой глубине. Городские власти оказали поддержку: все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры, приобрели и доставили на место, ранее отмечал глава города Борис Елкин.