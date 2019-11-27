На ближнем Завеличье в Пскове монтируют два новых светофора

11:49, 27 ноября 2019, ПАИ

В Пскове на ближнем Завеличье монтируют два новых светофора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Один из светофорных объектов установят на Рижском проспекте в районе рынка «Маяк», он заработает в ближайшее время. В управлении городского хозяйства администрации Пскова пояснили, что инициатива по установке светофора поступила от городской ГИБДД после серии наездов на пешеходов на нерегулируемой «зебре».

Другой светофорный объект скоро появится на пересечении улиц Розы Люксембург и Максима Горького. Сделать перекрёсток регулируемым попросили родители учеников специальной коррекционной школы № 7, расположенной поблизости.

Недавно заработал новый светофор на проспекте Энтузиастов, где в апреле на нерегулируемом пешеходном переходе погибла 6-летняя девочка. Установить там светофор поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Данные инициативы поддержали члены муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Средства на установку светофорных объектов выделены из бюджета муниципалитета в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».