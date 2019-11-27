Главный стоматолог Псковской области: У молодых стоматологов нет практики

12:17, 27 ноября 2019, ПАИ

В стоматологии Псковской области нет острой кадровой проблемы, настаивает главный врач псковской областной стоматологической поликлиники Владимир Бируля. Речь об этом зашла 27 ноября в рамках ПАИ-live.

Он подчеркнул, что ежегодно в клинику приходят 2-3 новых специалиста. «Они идут, но они сырые», - сказал доктор.

По его словам, проблемой для новых специалистов является отсутствие практики.

«Это связано с образованием. Если раньше нас по другому как-то учили. На 5 курсе мы занимались лечением пациентов в клинике. Сейчас практики практически нет», - пояснил Владимир Бируля.

Он добавил, что в основном молодые специалисты выбирают работу со взрослыми пациентами, а вот с детьми работать не стремятся.

В день на одного врача приходится 12 приемов — 6 первичных и 6 повторных. В день в клинике в смену принимают 250 посещений.