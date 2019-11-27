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Общество

Почему государственной и частной стоматологии сложно конкурировать в Псковской области рассказал эксперт

О сложностях конкурирования между государственной и частной стоматологической помощью рассказал главный врач псковской областной стоматологической поликлиники Владимир Бируля 27 ноября в эфире ПАИ — live.

«Они [частные клиники - ПАИ] могут заказать все, что угодно. Чтобы мне заказать что-то из материалов — я должен это выставить на конкурс. И если мне не писать наименование материалов, какие материалы я хочу приобрести, то мне с такими же характеристиками пришлют материалы, которыми пользоваться невозможно. Под одни и те же характеристики могут подходить разные материалы — характеристики одни, а качество разное», - посетовал доктор.

Он подчеркнул, что эта проблема, характерная для всех направлений медицины.

«Если взять клиники, они все жалуются», - добавил Владимир Бируля.

При этом он подчеркнул, что квалификация у врачей частных и государственных клиник одинаковая. «Практически все врачи работали в нашей клинике, а потом уже сделали свои кабинеты и клиники», - пояснил он.

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