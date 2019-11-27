Владимир Яников взял на контроль вопрос подвоза школьников в гдовском Чернёво

12:40, 27 ноября 2019, ПАИ

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников взял на контроль вопрос ремонта крыши в сельской школе в деревне Чернёво Гдовского района и выделения дополнительных средств на подвоз школьников на экскурсии, олимпиады и медосмотр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Рабочую поездку в округ Владимир Яников начал с посещения нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в Чернёво, который был включен в программу 2018 года. Прежний медпункт, по словам местных жителей, располагался в «страшненьком домике». Главный врач Гдовской районной больницы Елена Зайцева пояснила, что здание разрушалось, и его невозможно было даже отапливать. В 2014 году к решению вопроса подключился Владимир Яников, его наказ о строительстве офиса врача общей практики рассматривался на согласительной комиссии по проекту бюджета.

«Теперь условия совершенно изменились. Тут всё прекрасно, закуплено оборудование, ФАП получил лицензию. Но главное, работает новый молодой фельдшер. Волость сагитировала – это наша местная жительница. Она получила образование, опыт экстренной помощи, а теперь живёт здесь с семьёй. Ежегодно ей, как молодому фельдшеру, работающему на селе, выплачиваются дополнительные деньги из областного бюджета», - отметила Елена Зайцева.

Фельдшер Анастасия Зимина также поделилась впечатлениями: «Теперь мы в самом центре – это очень удобно. Есть всё необходимое, люди приходят, надеюсь, им здесь тоже нравится».

В Чернёво постоянно проживают более 400 человек, летом приезжают дачники, и людей становится в три раза больше. Всего волость включает 12 деревень, врач ездит в другие населенные пункты на мобильном ФАПе, автомобиль для фельдшера пока что не появился, как и постоянное жилье. Сейчас Анастасии Зиминой из областного бюджета компенсируют аренду, но ей обещана квартира. Районные депутаты заявили, что надеются удержать молодого специалиста, и обратились к Владимиру Яникову с просьбой ускорить решение вопросов с жильём и транспортом.

Владимир Яников сообщил, что распоряжение о выделении 650 тысяч рублей на покупку квартиры для молодого специалиста подписано 19 ноября. Региональный комитет по здравоохранению уже организовал необходимую работу, готовится закупка. «Скорее всего, нынче не получится, но в начале следующего года квартира будет приобретена. Я этот вопрос проконтролирую. Врач – человек активный, надеется на нас, планирует остаться здесь жить, мы должны сделать всё возможное, чтобы жизнь семьи была нормальной», - подчеркнул депутат.

Рядом с ФАПом расположен пришкольный интернат, где каждый год в феврале проходит традиционный Чернёвский футбольный марафон. Спортсмены разного возраста и уровня в составе команд по очереди выходят на поле, игра продолжается 30 часов в спортивном зале интерната. Помещение размером 48 на 20 метров позволяет устраивать соревнования даже всероссийского уровня, но требует значительных средств на содержание. С покупкой инвентаря и предметов обихода помогают спонсоры – команды ветеранов футбола, приезжающие в Чернёво на марафон.

«В этом году на подготовку к новому учебному году мы получили из районного бюджета всего 15 тысяч рублей. На эти деньги мы должны были и школу привести в порядок, и интернат, и спортивный зал», - рассказала директор Чернёвской школы Светлана Киндысевич. Она поблагодарила всех причастных за помощь, при этом обозначив вопросы, которые могут решить только органы власти. В основном, проблемы касаются подвоза детей.

В школе проходят обучение 53 ребёнка, 14 из них живут в интернате. Ребята приезжают в Чернёво из отдалённых деревень волости в понедельник, а в пятницу возвращаются домой. Есть и те, кто каждый день пользуется транспортом, чтобы попасть в школу.

«На Плесну ходит автобус, у которого истёк срок эксплуатации. Он постоянно ломается. Представьте, если зимой застрянет – там ведь даже мобильной связи нет», - рассказала о проблеме директор учреждения.

Руководитель Гдовского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс», депутат районного Собрания Николай Пахарев отметил, что новый автобус в районе будет, но хотелось бы ускорить сроки.

Владимир Яников напомнил, что на прошлой сессии областного Собрания он обратил внимание на необходимость приобретения для ряда волостей, в том числе Чернёвской, транспорта высокой проходимости для подвоза школьников. Кроме того, требует ремонта проходящая через волость дорога регионального значения Гдов - Заполье. На некоторых участках в зимний период грунтовка покрывается льдом, а в межсезонье местами превращается в бездорожье.

Глава волости Любовь Авдейчик добавила, что местные жители собрали подписи и направили обращение губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с просьбой включить ремонт дороги в федеральную программу.

«Сегодня мы проехали по более-менее нормальной дороге, но чаще она находится в неудовлетворительном состоянии», - констатировал Владимир Яников.