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Аисты защищают жителей Псковской области от змей – биолог

Аисты, обитающие в населённых пунктах Псковской области, заметно снижают численность змей в радиусе примерно километра от своих гнёзд. Об этом в эфире телеканала «Первый Псковский» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Фото: ПАИ

В Псковской области встречаются три вида змей: уж, медянка и гадюка. Ядовитой среди них является только гадюка обыкновенная, которая обитает вдоль болот, на опушках и лугах. Однако, как отметил специалист, там, где гнездятся белые аисты, риск встречи с ней значительно снижается. По словам биолога, аисты активно питаются пресмыкающимися всех трёх видов, обитающих в регионе, и выкармливают ими своё потомство.

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев напомнил, что змея нападает на человека только в случае угрозы, поэтому при встрече её лучше обойти, а не пытаться убить. Если укуса избежать не удалось, необходимо как можно скорее удалить яд из раны с помощью медицинского инструмента – например шприца – и обратиться за медицинской помощью.

Врач подчеркнул, что за всю историю детской областной больницы не было случаев смерти от укуса змеи – всех пациентов удалось спасти.

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