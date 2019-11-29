Мужчина на кухне — 3.0. №24. Каша с тыквой от Игоря Цветкова

13:47, 29 ноября 2019, ПАИ

Герой проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» — президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков. Из предоставленных гипермаркетом «ЛЕНТА» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» кашу с тыквой, параллельно рассказал о силовом спорте, принципах тренера, спортивном питании и допинге, а также о любви к собакам.

Хорошее питание из белков и углеводов важно как до тренировки, так и после неё. Поэтому сегодня мы приготовим углеводную загрузку, которая хороша по утрам — это каша с тыквой. Она подойдет для спортсменов, особенно в среде силовых видов спорта, чтобы хорошо поднимать штангу и доставать рекорд.

Тыква включает в себя огромное количество витаминов — весь комплекс А, В, С, а также клетчатку. Кроме того, тыква замечательно растет на дачах, в том числе и на моей. С ней всё просто, весной посадил — осенью собрал урожай. К тому же она хорошо хранится при температуре от 0 до +10.

Раз в неделю кашу из тыквы готовлю и дома. А мои лохматые собаки тыкву уплетают за милую душу даже без мяса!

О пище тренера

Пища тренера своеобразная — что успел, то и съел. У меня рабочий день с 8:00 до 20:00. По утрам ем вареные яйца, и кашу, если она с вечера приготовлена. Но любое утро начинается с кофе. Из еды предпочитаю борщ, куриный суп, щи, котлеты и поджарку.

Ребятам, которые ездят на соревнования, всегда рекомендую брать домашнюю еду с собой. Очень важно есть до соревнований то, что кушали дома, потому организм не всегда нормально воспринимает новое. Пример из жизни — отправлял одного из своих спортсменов выполнять норматив на мастера спорта, когда проходил чемпионат России по пауэрлифтингу. Так вот он не смог отказаться от беляшей на вокзале! Итог — диарея, и звание мастера спорта пролетело мимо.

Об учителях и планах

Моими проводниками в мир тяжелой атлетики были уважаемые тренеры Евгений Николаевич Баландин, Вильям Наумович Драбкин, Виталий Николаевич Васильев и Анатолий Николаевич Лаурман. В их память в Пскове проводятся городские турниры.

После школы встал выбор, куда поступать — на физкультурника или в наш пединститут. Поскольку Евгений Николаевич и Вильям Наумович окончили пединститут, я пошел на исторический факультет.

Свой первый личный зал я сделал как раз в пединституте. Сейчас не хватает большого специализированного зала, поэтому пока база для подготовки тяжелоатлетов находится в 16-й школе Пскова, где я и работаю.

Но по залу решаем вопрос. Когда в августе проходила конференция с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым, он говорил, что планируется строительство пяти огромных центров тяжелой атлетики. Поэтому веду переговоры, чтобы такой центр появился в Пскове. Но и помимо Псковской области еще очень много желающих. Адыгея, например, уже подписала соответствующий договор, Санкт-Петербург сразу отказался.

Областной и городской спорткомитеты я уже в известность поставил, ведь для строительства центра нужны региональные деньги. Область должна выделить землю и провести нулевой цикл работ, а основные строительные работы выполнят за федеральные деньги. Со стороны региона затраты будут минимальные.

О спортивном питании и допинге

Тяжелая атлетика — олимпийский вид спорта, к которому очень жесткие требования. Есть гиревой спорт — народный, и есть пауэрлифтинг — спорт, который пытается стать олимпийским, и где допинг-контроль стал также жестким. И есть бодибилдинг, который ряд федераций называют конкурсом, чтобы отойти от допинг-контроля.

Кстати, в связи с допинг-скандалами Федерация тяжелой атлетики России ввела строгий контроль. Теперь даже тех, кто снялся с соревнований до их начала, проверяют на допинг.

В 2018 году в Москве проходил международный семинар по допинг-контролю, где были представители регионов, а также Белоруссии, Китая, Болгарии, Армении, Грузии, Эстонии и других стран. Главный тренер белорусской сборной задал интересный вопрос главе российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) Юрию Ганусу о том, можно ли покупать спортивное питание в магазинах. Он ответил — можно, но спортивное питание по своим критериям проверяет Роспотребнадзор, и если в нем окажутся ингредиенты, которые не соответствуют WADA, то виноват будет спортсмен.

Поэтому своим спортсменам я рекомендую не покупать спортивное питание, а употреблять витамины из аптеки, поскольку критерии меняются очень быстро, список WADA постоянно пополняется.

А те, кто ходит для себя в фитнес-центры качаться, да пожалуйста, принимайте аминокислоты, разрешенные пищевые добавки.

Знакомые культуристы рассказывали, что в Америке намного качественнее допинг. Интересный факт: в бодибилдинге, чтобы стать профессионалом, достаточно выиграть чемпионат США, а во всем остальном мире, чтобы получить «про карту», необходимо выиграть чемпионат мира.

К сожалению, золотая эра бодибилдинга — 70-е годы прошлого столетия — ушла. Фрэнк Зейн, Шон Коннери, Арнольд Шварценеггер, Франк Коломбо... Раньше стены спортзалов были заполнены плакатами и вырезками кумиров миллионов.

О тренерских принципах

Тренер должен знать грань, чтобы спортсмен не стал инвалидом. Тренер не должен идти на всё ради медалей. Мой тренер Евгений Николаевич Баландин всегда говорил: «Игорь, сдерживай их, потому что ребята не знают меры».

Тренер, как второй отец — он должен думать, должен воспитать не просто груду мышц, а воспитать в человеке человека. Только в этом случае тренера можно назвать нормальным.

О вредных привычках и любимых собаках

Как говорил Антон Павлович Чехов: «Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?». Вообще, курение — это стопроцентный вред. Люди потом задыхаются, приходят онкологические заболевания. Чем заканчивается злоупотребление алкоголем, мы тоже знаем. Лично я — не курю, алкоголь и тот в меру, лишь по праздникам.

Люблю собак! У меня их две породы ши-тцу. Кобель — чемпион России, Белоруссии и Эстонии, у его подружки титулов поменьше. Но собак любят не за то, что они титулованные и породистые, а за то, что они никогда не предадут. И вообще, кто любит собак, тот хороший человек!

При выгуле собак, кстати, за ними убираю. И вам советую!



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Рецепт (на 5-6 порций)

Помоем тыкву и разрежем ее.

Вынимаем семечки.

Срезаем кожуру.

Натрем мякоть тыквы, наш самый главный ингредиент, на терке. Кто-то нарезает тыкву кусочками, но когда натертая, то образует с кашей однородную массу. Затем засыпаем пшено в кастрюлю. Кстати, рекомендую вскипятить чайник, поскольку вода в процессе варки будет выкипать и нужно будет подливать горячую.

Когда каша закипела, добавляем соль, примерно чайную ложку. А затем - сахар.

Закидываем в кастрюлю натертую тыкву.

Подольем кипяточек.

Когда наше блюдо почти приготовилось, дольем в немного небольшое количество молока.

Подготовим масло и мед, которые добавим в кашу. Когда каша приготовилась, подержим ее несколько минут под крышкой.

Готово! Приятного аппетита!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «ЛЕНТА» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!