Маткапитал планируют разрешить использовать при строительстве жилых домов
Материнский капитал в России планируют разрешить использовать при реконструкции и строительстве жилых домов, расположенных на садовых участках. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект в Государственную думу внесло правительство страны.
Для использования в этих целях маткапитала вместе с заявлением необходимо предоставить копии документов о собственности на участок, праве пользования им, праве пожизненного наследуемого владения и праве аренды.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал инциативу граждан и депутатов о возможности использования маткапитала для строительства на садовых участках в ходе отчета правительства в Госдуме 17 апреля.
С начала действия программы более 9,5 млн российских семей воспользовались правом на маткапитал. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, программа является одной из самых успешных среди реализованных правительством.