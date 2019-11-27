Нормативы для получения бесплатного образования скорректируют в Псковской области

14:16, 27 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области пересмотрят ряд нормативов на получение дошкольниками и детьми постарше бесплатного образования. Соответствующий проект вносят на ближайшую сессию Псковского областного Собрания депутатов. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, материалы 27 ноября рассмотрели члены комитета по труду и социальной политике регионального парламента.

Руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что внесение корректировок затрагивает, к примеру, увеличение кружковой работы с 2 до 10 часов в классах спортивного направления общеобразовательных организаций.

«В целом законопроект разработан с целью единообразного подхода к определению нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в общеобразовательных организациях области и применения их в расчетах субвенций местным бюджетам», - уточнил он.

При этом Александр Седунов добавил, что внесение изменений в определение нормативов не повлечет за собой их уменьшение и учтено в проекте бюджета на 2020 год и плановый период.