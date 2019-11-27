0
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
14:48
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
13:20
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
13:09
Впервые и вновь: Будущие архитекторы и дизайнеры из ПсковГУ осваивают науки «в поле»
11:58
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
10:52
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
09:51
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Общество

Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе

Елена Косенкова

Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России (СПР) занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе по итогам работы с пожилыми людьми в 2019 году. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила председатель областного отделения Елена Косенкова.

По её словам, итоги года подводились по федеральным округам. На втором месте оказался - Санкт-Петербург, на третьем - Ленинградское отделение СПР.

«Учитывалось всё в комплексе, баллы выставлялись по 20 параметрам. Во внимание приняли и наш Университет третьего возраста, и активное участие в культурно-массовых меропритиях регионального и федерального уровня, во всевозможных программах», - уточнила Елена Косенкова, добавив, что по некоторым пунктам результаты Псковской области оказались значительно лучше, чем в других региона России. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
27 ноября 2019
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
27 ноября 2019
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
27 ноября 2019
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
27 ноября 2019
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
26 ноября 2019
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»
26 ноября 2019
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...