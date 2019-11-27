Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе

15:29, 27 ноября 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России (СПР) занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе по итогам работы с пожилыми людьми в 2019 году. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила председатель областного отделения Елена Косенкова.

По её словам, итоги года подводились по федеральным округам. На втором месте оказался - Санкт-Петербург, на третьем - Ленинградское отделение СПР.

«Учитывалось всё в комплексе, баллы выставлялись по 20 параметрам. Во внимание приняли и наш Университет третьего возраста, и активное участие в культурно-массовых меропритиях регионального и федерального уровня, во всевозможных программах», - уточнила Елена Косенкова, добавив, что по некоторым пунктам результаты Псковской области оказались значительно лучше, чем в других региона России.