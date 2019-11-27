Музыкальную школу №1 в Великих Луках отремонтируют к концу декабря

14:46, 27 ноября 2019, ПАИ



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов







Музыкальную школу №1 имени М.П.Мусоргского в Великих Луках отремонтируют к 20 декабря. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом во время рабочей поездки в район 27 ноября сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Руководитель ведомства проверил ход работ. Подрядчик доложил, что отопление и электричество уже подведены. Теперь предстоит завершить внутреннюю отделку помещений.

Председатель комитета отметил, что «ремонт идёт хорошими темпами», а администрация города хвалит подрядчика. «Если необходимо усиливаться, говорите, мы будет подключаться», - добавил он.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура», на эти цели выделено более 2 млн рублей.

Затраты предусмотрены не только на ремонт, но и на приобретение музыкальных инструментов.

Сейчас в школе занимается 520 детей.