0
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
14:48
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
13:20
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
13:09
Впервые и вновь: Будущие архитекторы и дизайнеры из ПсковГУ осваивают науки «в поле»
11:58
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
10:52
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
09:51
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Общество

Музыкальную школу №1 в Великих Луках отремонтируют к концу декабря

  • Здание музыкальной школы в Великих Луках
    Фото: Муслим Камалов
  • Здание музыкальной школы в Великих Луках
    Фото: Муслим Камалов
  • Здание музыкальной школы в Великих Луках
    Фото: Муслим Камалов
  • Здание музыкальной школы в Великих Луках
    Фото: Муслим Камалов

Музыкальную школу №1 имени М.П.Мусоргского в Великих Луках отремонтируют к 20 декабря. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом во время рабочей поездки в район 27 ноября сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Руководитель ведомства проверил ход работ. Подрядчик доложил, что отопление и электричество уже подведены. Теперь предстоит завершить внутреннюю отделку помещений.

Председатель комитета отметил, что «ремонт идёт хорошими темпами», а администрация города хвалит подрядчика. «Если необходимо усиливаться, говорите, мы будет подключаться», - добавил он.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура», на эти цели выделено более 2 млн рублей. 

Затраты предусмотрены не только на ремонт, но и на приобретение музыкальных инструментов. 

Сейчас в школе занимается 520 детей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
27 ноября 2019
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
27 ноября 2019
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
27 ноября 2019
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
27 ноября 2019
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
26 ноября 2019
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»
26 ноября 2019
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...