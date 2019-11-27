Задолженности на 12 млн рублей заплатили псковичи после встречи с налоговой инспекцией

15:17, 27 ноября 2019, ПАИ

Задолженности на 12 млн рублей перед бюджетом заплатили псковские юридические лица по итогам заседания комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя управления Алексея Павлова.

Кроме службы судебных приставов и администрации Псковской области, на встрече присутствовали представители восьми юрлиц, имеющих задолженности на общую сумму более 23 млн рублей.

Алексей Павлов разъяснил им последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации, вплоть до введения процедуры банкротства. Отмечается, что с каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке рассмотрели причины образования задолженности, а также предложения по выходу из создавшегося положения.

Представители организаций-должников заверили комиссию в том, что ими принимаются все возможные меры для погашения задолженности. Согласно решению комиссии, должникам указали на необходимость более тщательного планирования обязательных налоговых выплат предприятий.