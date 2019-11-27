МИД предлагает распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на граждан США

15:02, 27 ноября 2019, ПАИ

В МИД РФ предлагают подумать о том, чтобы распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на граждан США, но и на представителей других стран.

Замдиректора консульского департамента МИД Руслан Голубовский напомнил, что действие закона не ограничивается запретом на усыновление российских детей гражданами США. Закон предполагает целый ряд мер в отношении американцев, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к таким преступлениям, отметил представитель МИД. По его мнению, можно было бы подумать над тем, чтобы убрать из закона непосредственное указание на США и сделать его более универсальным.

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, получивший название «закон Димы Яковлева». Закон, в частности, запрещает передачу российских детей на усыновление американцам. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения с США о сотрудничестве по усыновлению детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

«Закон Димы Яковлева» назван по имени двухлетнего мальчика из Псковской области, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в запертом автомобиле.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в «законе Димы Яковлева». В июле того же года данное постановление ЕСПЧ вступило в силу.