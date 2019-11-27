0
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
14:48
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
13:20
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
13:09
Впервые и вновь: Будущие архитекторы и дизайнеры из ПсковГУ осваивают науки «в поле»
11:58
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
10:52
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
09:51
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Общество

МИД предлагает распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на граждан США

В МИД РФ предлагают подумать о том, чтобы распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на граждан США, но и на представителей других стран.

Замдиректора консульского департамента МИД Руслан Голубовский напомнил, что действие закона не ограничивается запретом на усыновление российских детей гражданами США. Закон предполагает целый ряд мер в отношении американцев, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к таким преступлениям, отметил представитель МИД. По его мнению, можно было бы подумать над тем, чтобы убрать из закона непосредственное указание на США и сделать его более универсальным.

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, получивший название «закон Димы Яковлева». Закон, в частности, запрещает передачу российских детей на усыновление американцам. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения с США о сотрудничестве по усыновлению детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

«Закон Димы Яковлева» назван по имени двухлетнего мальчика из Псковской области, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в запертом автомобиле.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в «законе Димы Яковлева». В июле того же года данное постановление ЕСПЧ вступило в силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
27 ноября 2019
Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
27 ноября 2019
Начался ПАИ-live с главврачом областной стоматологической поликлиники (ЭФИР ЗАВРШЕН)
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
27 ноября 2019
Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
27 ноября 2019
Главврач областной стоматологической поликлиники станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
26 ноября 2019
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»
26 ноября 2019
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...