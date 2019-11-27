Новый детсад на улице Первомайской в Великих Луках готов на 80 процентов

15:49, 27 ноября 2019, ПАИ

27 ноября председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов проконтролировал ход реализации проекта по строительству детского сада на улице Первомайской в Великих Луках. Работы проводятся в рамках национального проекта «Демография». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Планируется, что новый сад для 140 детей будет готов уже к концу года. «До 20 декабря доведем объект до строительной готовности» - пообещал подрядчик. Сейчас здание готово на 80%.

«Работы идут хорошо, - отметил Сергей Грахов. - Можно ставить в пример вашу активность на этом объекте. Сейчас в работе много объектов и не везде всё хорошо. Здесь же мы ушли из зоны риска. Спасибо за качественную работу».

После того как из здания уйдут строители здесь начнут установку нового оборудования и мебели для малышей. Ребята пойдут в четыре группы детсада уже в 2020 году.