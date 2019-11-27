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Политика

Мэру Даугавпилса грозит проверка из-за выступления на русском языке во время зажжения Вечного огня из Пскова

Центр государственного языка (ЦГЯ) начал очередную проверку в отношении мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша по поводу выступления на зажжении Вечного огня в парке Дубровина 9 ноября, сообщает Gorod.lv.

9 ноября в Даугавпилсе состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в парке Дубровина. Огонь доставили из города-побратима Пскова.

Латышская журналистка Элита Вейдемане выразила возмутилась и по поводу мероприятия, и по поводу того, что мэр произнес речь на русском языке. Она отправила письмо в городскую думу Даугавпилса, чтобы выяснить, «есть ли у мэра стыд».

Элксниньш, получив письмо от ЦГЯ, опубликовал на своей странице в Facebook патриотическую песню на русском языке. Автор песни признается в любви к родному Даугавпилсу, который намного лучше, чем любое из мест, куда эмигрируют латвийцы.

ЦГЯ неоднократно предъявлял Элксниньшу претензии по поводу использования русского языка, как во время его прошлого пребывания на посту мэра, так и во время нынешнего. Например, летом этого года мэр приветствовал на русском языке участников состязания гребцов.

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