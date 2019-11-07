Передача Вечного огня городу-побратиму Даугавпилсу состоится в Пскове

10:53, 07 ноября 2019, ПАИ

8 ноября в Мемориальном парке Пскова (площадь Победы, у Вечного огня) состоится передача Вечного огня для зажжения его в парке Дубровина города-побратима Даугавпилса (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии примут участие посол России в Латвии Евгений Лукьянов, представители дипломатических миссий, воспитанники клуба «Патриот», представители общественных и ветеранских организаций.

Сообщается, что в сопровождении представителей ОМД «Лига молодежи Псковской области» огонь, зажженный в Пскове перевезут в Даугавпилс и передадут представителям Русской общины Латвии. 9 ноября огонь зажгут в Даугавпилсе.

Добавим, в сентябре в Латвии обсуждалась судьба памятника воинам Советской Армии - Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистких захватчиков.