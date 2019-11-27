Великолучанина будут судить за кражу денег с банковской карты соседки

16:38, 27 ноября 2019, ПАИ

Великолучанин предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты соседки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В августе 56-летняя великолучанка обнаружила пропажу порядка 16 тысяч рублей со своей банковской карты и обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки выяснили, что 31-летний сосед по квартире незаметно взял телефон потерпевшей в общежитии по улице Маршала Жукова и с помощью мобильного банка перевел деньги на свою карту.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время расследование завершено, дело направлено в Великолукский городской суд.