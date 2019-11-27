0
21:10
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
20:37
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
19:55
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
19:04
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
17:40
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
17:20
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Еще новости
Общество

902 соотечественника переехали в Псковскую область с начала года

С начала 2019 года в Псковскую область приехали 902 соотечественника, что составило 94,9% от запланированного числа переселившихся участников государственной программы переселения и членов их семей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за истекший период 1064 участника программы и членов их семей стали гражданами Российской Федерации.

В 2019 году в УВМ УМВД России по Псковской области с заявлениями об участии в данной программе обратились 542 человека. Чаще всего это были выходцы из республик бывшего СССР: Таджикистана – 24%, Узбекистана – 15%, Молдовы  – 14%, Украины – 12%, Армении – 11%, Латвии – 3%.

В ноябре Управление по вопросам миграции областного УМВД совместно с региональным комитетом по труду и занятости в целях информационного сопровождения подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» провело в администрации региона видеопрезентации с представительствами МВД России в Республике Молдова и Эстонии. Была представлена информация о перспективах социально-экономического развития Псковской области, предоставляемых переселенцам государственных гарантиях и социальной поддержке, возможностях получения образования, трудоустройства, условиях для ведения бизнеса, инвестиционных проектах.

Специалисты ответили на вопросы, которые волнуют соотечественников, желающих переехать в регион по программе переселения. Потенциальные участники программы интересовались возможностью жилищного обустройства и трудоустройства, особенностями постановки иностранных граждан на миграционный учет, порядком обращения с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. Также вопросы касались компенсационных выплат участникам программы, сроков оформления документов, социального обеспечения, устройства детей в дошкольные учреждения, их дальнейшего обучения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
27 ноября 2019
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
27 ноября 2019
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
27 ноября 2019
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
27 ноября 2019
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
27 ноября 2019
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
27 ноября 2019
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги

Идет загрузка...