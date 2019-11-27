902 соотечественника переехали в Псковскую область с начала года

16:49, 27 ноября 2019, ПАИ

С начала 2019 года в Псковскую область приехали 902 соотечественника, что составило 94,9% от запланированного числа переселившихся участников государственной программы переселения и членов их семей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за истекший период 1064 участника программы и членов их семей стали гражданами Российской Федерации.

В 2019 году в УВМ УМВД России по Псковской области с заявлениями об участии в данной программе обратились 542 человека. Чаще всего это были выходцы из республик бывшего СССР: Таджикистана – 24%, Узбекистана – 15%, Молдовы – 14%, Украины – 12%, Армении – 11%, Латвии – 3%.

В ноябре Управление по вопросам миграции областного УМВД совместно с региональным комитетом по труду и занятости в целях информационного сопровождения подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» провело в администрации региона видеопрезентации с представительствами МВД России в Республике Молдова и Эстонии. Была представлена информация о перспективах социально-экономического развития Псковской области, предоставляемых переселенцам государственных гарантиях и социальной поддержке, возможностях получения образования, трудоустройства, условиях для ведения бизнеса, инвестиционных проектах.

Специалисты ответили на вопросы, которые волнуют соотечественников, желающих переехать в регион по программе переселения. Потенциальные участники программы интересовались возможностью жилищного обустройства и трудоустройства, особенностями постановки иностранных граждан на миграционный учет, порядком обращения с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. Также вопросы касались компенсационных выплат участникам программы, сроков оформления документов, социального обеспечения, устройства детей в дошкольные учреждения, их дальнейшего обучения.