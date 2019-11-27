Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»

17:20, 27 ноября 2019, ПАИ

Руководитель Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России». Как сообщила сама финалистка в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, итоги конкурса объявят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи 2-5 декабря.

Екатерина Родина вышла в финал со своим личным проектом «Чтобы помнили», который реализуется с 2015 года. «Этим проектом я живу, и он являлся победителем разных конкурсов, — отметила она. — Очень надеюсь на победу и верю, что мы сделали для этого очень многое».

Проект «Чтобы помнили» связан с патриотической тематикой. «И с ним знакомы многие жители города Пскова и районов области. Одни из самых давних мероприятий проекта — акция «Хлеб той зимы», которую проводим ежегодно 27 января, а также интерактивная площадка «Чтобы помнили», проходящая каждый год 5 мая в дендропарке. Кроме этого, в проект входят интерактивные площадки «Призывной пункт» и «Полевая почта». В этом году с этими площадками мы объехали 8 муниципалитетов, которые отмечали 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков», — пояснила Екатерина Родина.

Также в рамках проекта проводится работа по наполнению сайта победа60.рф. «Мы стараемся собирать на сайте информацию о вкладе районов Псковской области в Великую Победу: от сканированных фронтовых писем до блока, связанного с воинскими захоронениями», — добавила она.

«Благоустройство захоронений — одно из направлений проекта «Чтобы помнили», — продолжила Екатерина Родина. — Также в его рамках проводится сверка данных, чтобы фамилии на монументах совпадали с теми солдатами, которые под ними захоронены. Несоответствие происходит по причине того, что сейчас рассекречиваются многие документы, появляется новая информация. Например, при установке памятника в 60-х годах этой информации не было, и многие солдаты были неизвестными на тот момент».

Победители конкурса «Доброволец России» получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах. На Международном форуме добровольцев награду лучшим волонтерам в разные годы трижды вручал президент России Владимир Путин.