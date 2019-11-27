Проект бюджета Пскова на 2020 год представили на публичных слушаниях

18:31, 27 ноября 2019, ПАИ

Проект главного финансового документа Пскова представили на публичных слушаниях 27 ноября. Участниками стали около 100 человек, это жители областной столицы, депутаты, представители политических партий, общественных организаций, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С основными параметрами собравшихся познакомила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она уточнила, что прогнозируемые доходы города на 2020 год составят 4 млрд 791 млн рублей.

«Объем собственных доходных источников уменьшился на 7,4%, то есть на 142,7 млн рублей в 2020 году», - сообщила она.

Планируется рост налоговых доходов - до 1,6 млрд рублей. Неналоговые доходы 176,2 млн рублей. Сумма безвозмездных поступлений более 3 млрд рублей.

Она уточнила, что сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 1 млрд 68,9 млн рублей, для сравнения в 2019 году он составлял 865 млн рублей.

Расходы бюджета города на 2020 год составят 4 млрд 922 млн, продолжила Тамара Винт.

Они сформированы с опорой на 13 действующих муниципальных программ (4 млрд 533 млн рублей). Половина расходов приходится на сферу образования - 2,4 млрд рублей в 2020 году.

Для решения проблемы на обеспечение местами детей до 3 лет в дошкольных учреждениях в 2020 году - 200 млн. рублей (будет введено 490 мест).

В целом бюджет будет социально-ориентированным — около 60 процентов всех расходов будут выделены именно на социальную сферу.

Дефицит бюджета составит 131,3 млн рублей.

В ходе публичных слушаний все желающие могут задать свои вопросы, уточнить цифры статей расходов.