0
21:10
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
20:37
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
19:55
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
19:04
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
17:40
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
17:20
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Еще новости
Общество

Проект бюджета Пскова на 2020 год представили на публичных слушаниях

Проект главного финансового документа Пскова представили на публичных слушаниях 27 ноября. Участниками стали около 100 человек, это жители областной столицы, депутаты, представители политических партий, общественных организаций, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С основными параметрами собравшихся познакомила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она уточнила, что прогнозируемые доходы города на 2020 год составят 4 млрд 791 млн рублей.

«Объем собственных доходных источников уменьшился на 7,4%, то есть на 142,7 млн рублей в 2020 году», - сообщила она.

Планируется рост налоговых доходов - до 1,6 млрд рублей. Неналоговые доходы 176,2 млн рублей. Сумма безвозмездных поступлений более 3 млрд рублей.

Она уточнила, что сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 1 млрд 68,9 млн рублей, для сравнения в 2019 году он составлял 865 млн рублей.

Расходы бюджета города на 2020 год составят 4 млрд 922 млн, продолжила Тамара Винт.

Они сформированы с опорой на 13 действующих муниципальных программ (4 млрд 533 млн рублей). Половина расходов приходится на сферу образования - 2,4 млрд рублей в 2020 году.

Для решения проблемы на обеспечение местами детей до 3 лет в дошкольных учреждениях в 2020 году - 200 млн. рублей (будет введено 490 мест).

В целом бюджет будет социально-ориентированным — около 60 процентов всех расходов будут выделены именно на социальную сферу.

Дефицит бюджета составит 131,3 млн рублей.

В ходе публичных слушаний все желающие могут задать свои вопросы, уточнить цифры статей расходов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
27 ноября 2019
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
27 ноября 2019
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
27 ноября 2019
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
27 ноября 2019
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
27 ноября 2019
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
27 ноября 2019
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги

Идет загрузка...