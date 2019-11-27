Более 2 млрд рублей вложат в Пскове в развитие сети автодорог

18:46, 27 ноября 2019, ПАИ

2 млрд 177,2 млн рублей вложат в Пскове в развитие сети автодорог в ближайшие три года. Об этом 27 ноября в рамках публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период сообщила руководитель профильного управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она уточнила, что 1 млрд 67,4 млн учтены проектом бюджета в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации. И эта сумма, по словам Тамары Винт, на 200 млн рублей выше объема затрат 2019 года.

Проект бюджета планируют вынести на сессию Псковской городской Думы, которая состоится 28 ноября.

Доходы города спрогнозированы на 2020 год в объеме 4 млрд 791 млн рублей, расходы - 4 млрд 922 млн рублей.