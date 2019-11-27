0
21:10
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
20:37
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
19:55
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
19:04
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
17:40
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
17:20
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Еще новости
Общество

Более 2 млрд рублей вложат в Пскове в развитие сети автодорог

2 млрд 177,2 млн рублей вложат в Пскове в развитие сети автодорог в ближайшие три года. Об этом 27 ноября в рамках публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период сообщила руководитель профильного управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она уточнила, что 1 млрд 67,4 млн учтены проектом бюджета в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации. И эта сумма, по словам Тамары Винт, на 200 млн рублей выше объема затрат 2019 года.

Проект бюджета планируют вынести на сессию Псковской городской Думы, которая состоится 28 ноября.

Доходы города спрогнозированы на 2020 год в объеме 4 млрд 791 млн рублей, расходы - 4 млрд 922 млн рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
27 ноября 2019
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
27 ноября 2019
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
27 ноября 2019
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
27 ноября 2019
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
27 ноября 2019
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
27 ноября 2019
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги

Идет загрузка...