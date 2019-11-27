36,3 тонн норвежской рыбы не пропустили в Псковскую область

22:01, 27 ноября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 36,3 тонн норвежской мороженой рыбы, которая следовала на двух автомобилях в Казахстан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что на некоторых коробках со скумбрией отсутствовала маркировочная этикетка, содержащая информацию о наименовании товара, дате выработки, сроке годности, условиях хранения, наименовании и адресе предприятия-производителя, стране происхождения. А при проверке сопроводительных документов на партию мороженого лосося было выявлено, что адрес импортёра не соответствовал данным, указанным в товаросопроводительных документах.

Кроме того, инспекторы Россельхознадзора установили несоответствие сведений об адресах предприятий, выработавших скумбрию и лосось, заявленных в ветеринарных сертификатах.

Ввоз 18,7 тонн мороженой скумбрии и 17,6 тонн мороженого лосося на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены акты о возврате груза.