Ремонт Технического лицея и школы №1 планируют в Пскове

19:19, 27 ноября 2019, ПАИ

В 2020 году в Пскове по поручению областных властей планируется подготовить проектно-сметную документацию для последующего ремонта двух зданий образовательных учреждений — речь идет о Техническом лицее и школе №1. Такую информацию обнародовали 27 ноября в рамках публичных слушаний по проекту бюджета города, передает корреспондент псковского агентства информации.

Как уточнил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, здания данных учреждений являются «болевыми точками». «Придется изыскивать дополнительные средства на проектно-сметную документацию в 2020 году, чтобы в следующие годы войти с капремонтом», - уточнил он.