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Общество

23 орудия лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 18 по 24 ноября госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 38 килограммов водных биоресурсов и 23 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 20 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 28,1 тысяч рублей. Взыскать удалось 232 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 116 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 243 тысячи 600 рублей.

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