50-летие отметил лицей «Развитие» Пскова

20:07, 27 ноября 2019, ПАИ

В псковском Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие в честь 50-летия со дня основания лицея «Развития». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с юбилеем школы руководство учреждения, педагогический коллектив и лицеистов поздравили областные и городские власти, представители родительского комитета, выпускники и учащиеся.

Поздравительный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой зачитал первый заместитель регионального комитета по образованию Геннадий Барышников. «Чтобы быть современным образовательным учреждением необходимо постоянно быть в поиске развития, с этой задачей вы прекрасно справляетесь. Лицей входит в 20 лучших школ Псковской области, дающих качественную образовательную подготовку обучающихся, ваши выпускники поступают в лучшие высшие учебные заведения страны», - говорится в поздравлении.

Также с юбилеем учреждение от имени депутатов Псковской гордумы и главы города Елены Полонской поздравила депутат гордумы, директор лицея №10 Ольга Федорова. «50 лет – громадная история, вклад в которую внесли вы, ваши ученики, учителя, всех не перечислить, это очень много имен, судеб. У вас много выпускников, которых нет сегодня в зале, но они с большой любовью и благодарностью вспоминают вас, своих учителей, которые их вырастили», - сказала депутат. Она также вручила грамоты гордумы и отметила, что на 32-й сессии гордумы будут приниматься изменения в бюджет, согласно которым будут выделены деньги на замену окон в столовой учреждения.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поблагодарил педагогов за вклад в развитие лицея, особо отметив работу с кадетским корпусом. «Сегодня это наши образцово-показательные ученики, надеюсь, в будущем и военнослужащие, которые будут славить Псков и наше учреждение», - отметил Александр Коновалов и добавил, что решением губернатора и главы администрации Пскова в следующем году в образовательном учреждении будет построен физкультурно-образовательный комплекс.

«Сохраняйте тот внутренний стержень, который у вас есть, ваш азарт, вашу успешность и умение женским коллективом воплощать те задачи, которые не подвластны нашим мужчинам», - обратилась к директору школы Наталье Волковой начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова пожелала педагогам благодарных учеников, взаимопонимания в коллективе, процветания и развития.

Псковский лицей «Развитие» работает с 1 сентября 1969 года. В настоящий момент в лицее работает 86 педагогов и учатся 1 тысяча 286 учеников, из них 104 – в кадетском корпусе учреждения.