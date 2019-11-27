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Общество

Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе

Фото предоставила редакция газеты «Порховский вестник»

27 ноября в Порховском районе состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине трагедии в деревне Красуха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

День начался с траурного митинга у памятника «Скорбящая псковитянка», который установлен на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни. В нем приняли участие ветераны и жители района, представители власти, школьники и юнармейцы.

Траурная церемония началась с заупокойной литии в память о жителях деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны. После неё участники митинга по традиции исполнили песню о Красухе, а затем возложили цветы и венки к монументу.

Фото предоставила редакция газеты «Порховский вестник»

Кроме того, в честь памятной даты в Порхове прошла межрайонная военно-спортивная игра «Зарница». В ней поучаствовали команды юнармейцев из 11 районов области. Они состязались в спортивной и военной подготовке. По итогам игры первое место досталось команде Плюсского района, второе – команде Палкинского района, третье – команде Порховского района.

Помимо этого школьники и жители Порховского района в этот день встретились с автором повести «Была деревня Красуха» Валерием Яковлевым. Они обсудили с ним трагические события периода Великой Отечественной войны.

Фото предоставила редакция газеты «Порховский вестник»

Также в Порховском социально-культурном комплексе состоялся показ фильма Павла Русанова «Была на земле деревня Красуха», снятый в начале 1970-х годов. В прошлом году пленка была оцифрована, что сделало картину более доступной для показа.

Трагическое событие в деревне Красуха Порховского района произошло 27 ноября 1943 года. В тот день между Порховом и Островом, близ Красухи, взрывом была уничтожена автомашина фашистского командования. Разозленные гитлеровские войска ворвались в деревню, согнали ее жителей в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался выбраться из огня, уничтожали. В огне и муках погибли 280 безвинных детей, женщин и стариков.

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