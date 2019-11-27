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Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут жителей России

В России последняя рабочая неделя в 2019 году и первая в 2020 году будут двухдневными. Это следует из производственного календаря, который утвердило правительство РФ.

Так, на последней неделе текущего года жители России выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в следующем году начнётся в четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Согласно производственному календарю, в 2020 году россияне будут отдыхать в Новый год с 1 по 8 января, в День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, в Международный женский день - с 7 по 9 марта, в майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства.

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