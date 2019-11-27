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Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

В России отменена обязательная сертификация лекарств. Теперь вместо неё производители лекарств должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.

В документе отмечается, что ввод в оборот каждой серии лекарств будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, если препарат соответствует необходимым требованиям.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассчитывает, что новые правила позволят обеспечить качество и безопасность лекарств на российском рынке, а также ускорят их появление в аптеках. Новые нормы вступят в силу 29 ноября 2019 года.

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