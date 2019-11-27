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Частный дом горит в Пскове

В Пскове в районе улиц Максима Горького и Розы Люксембург горит частный жилой дом. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дом располагается рядом с улицей Максима Горького, 43. При этом они отмечают, что пламя настолько большое, что его видно с разных уголков города.

Фото: Olya Pavlova

На место прибыли пожарные, которые стараются потушить возгорание. Полиция перекрыла съезд с улицы Максима Горького на улицу Розы Люксембург. На дороге стоят две машины скорой помощи и три пожарные. Подробности происшествия уточняются.

В ГУ МЧС по Псковской области Псковскому агентству информации уточнили, что дом горит на улице Люксембург, 14. По их данным, данное строение является старым, и, возможно, не жилым. 

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