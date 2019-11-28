Строительство подводной лодки «Великие Луки» планируется завершить в 2021 году

10:34, 28 ноября 2019, ПАИ

В 2021 году планируется сдать новую российскую подводную лодку «Великие Луки». Об этом было заявлено во время визита президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург, где он принял участие в закладке патрульного корабля «Николай Зубов» в «Адмиралтейских верфях», пишет gazeta.ru.

Подлодка «Великие Луки», как и субмарины «Лада» и «Кронштадт», входит в проект 677. Их строительство также идет на «Адмиралтейских верфях», субмарины планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Все три подводные лодки оснащены полным электродвижением. Двигательная установка включает в себя два дизель-генератора 28ДГ с дизелями Д-49 и единый всережимный электродвигатель СЭД-1. Субмарины одновальные, движитель — семилопастный гребной винт с саблевидными лопастями и двумя выносными рулевыми колонками РДК-35.

Владимиру Путину в ходе визита на верфи также рассказали и о подводной лодке «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота - корабль успешно выполнил программу испытаний, в том числе и запланированные погружения. Спуск на воду состоялся в марте, на этой неделе субмарину уже передали в боевой состав ВМФ.

По словам Владимира Путина, дальнейшее развитие Военно-морского флота России остается одним из важнейших приоритетов. Глава государства также добавил, что рассчитывает на опыт, профессионализм и четкую, слаженную работу «Адмиралтейских верфей».