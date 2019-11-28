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Общество

Законопроект о выходном 31 декабря рассмотрят в Госдуме

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

В законопроекте отмечается, что перенос выходного дня на 31 декабря «позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник. В Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Это решение, помимо авторов законопроекта, поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ). Руководитель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в свою очередь высказал мнение, что сенаторы тоже поддержат эту инициативу.

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