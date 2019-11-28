Жители Псковской области продолжают незаконно регистрировать иностранцев в своих квартирах
Жители Псковской области продолжают незаконно регистрировать иностранцев в своих квартирах. На этот раз в нарушении миграционного законодательства подозреваются жители Великих Лук, Невеля и Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В доме по улице Малышева в Великих Луках 41-летняя женщина фиктивно поставила на учет трех граждан Узбекистана. Она дала признательные показания. Проводится проверка.
В Невеле пенсионерка в квартире дома по улице Кирова поставила на учет гражданина Киргизии. Возбуждено уголовное дело.
В деревне Ильино Великолукского района в доме по улице Звездной безработный зарегистрировал двух граждан Украины. По этому факту проводится проверка.