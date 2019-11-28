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Жители Псковской области продолжают незаконно регистрировать иностранцев в своих квартирах

Жители Псковской области продолжают незаконно регистрировать иностранцев в своих квартирах. На этот раз в нарушении миграционного законодательства подозреваются жители Великих Лук, Невеля и Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В доме по улице Малышева в Великих Луках 41-летняя женщина фиктивно поставила на учет трех граждан Узбекистана. Она дала признательные показания. Проводится проверка.

В Невеле пенсионерка в квартире дома по улице Кирова поставила на учет гражданина Киргизии. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Ильино Великолукского района в доме по улице Звездной безработный зарегистрировал двух граждан Украины. По этому факту проводится проверка.

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