«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара

11:15, 28 ноября 2019, ПАИ

В Пскове жильцы дома № 18 на улице Инженерной уже год пытаются добиться ремонта выгоревшего подъезда. Об этом корреспонденту Псковскому агентства информации сообщила жительница дома Елена Пермякова.

Она рассказала, что в 2018 году на седьмом этаже общежития произошел пожар. «Не все были дома - кто-то проживает в деревне, дочка моя была у родителей мужа. Пожарные ломали все двери для спасения людей», - поделилась псковичка. Пожар потушили, пострадавших не было. Однако в подъезд долгое время был не войти – мешал запах гари. Тем не менее, жильцы своими силами стали наводить порядок, параллельно шло следствие. Виновников так и не нашли, дело в полиции закрыли. «В общем помещении, где находится кухня, часто собиралась молодежь, выпивали. Но кто конкретно тогда был, никто не берется сказать», - заметила Елена Пермякова.

Жильцы подъезда обращались в различные инстанции, в том числе домоуправления №№ 11 и 14, но ремонта общедомового имущества так и не добились – «денег нет». Соседи из другого подъезда также не пошли на встречу: «Это ваше горе, как хотите, так и выкручивайтесь, своим подъездом скидывайтесь». Елена Пермякова пояснила, что за свои деньги никто не хочет делать ремонт в общем коридоре, на общем собрании жильцов ни к к какому решению прийти не удалось. При этом она уверена, что это общая беда дома, в котором живут семьи с детьми, сироты, есть там и муниципальные квартиры.

«Пластиком закрыли окна своими силами, потому что холодно. И одна лампочка в полнакала висит в общем коридоре. Темно и жутко. Это страх божий. Ни съехать, ни жить там, ни продать не можем», - добавила женщина.

Погорельцы написали запрос в прокуратуру, но ответа так и не получили. Теперь они планируют обратиться к депутату Псковской городской Думы, который избран по их округу, а также написали обращение с просьбой о помощи на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Мы уже не знаем, где искать правды. Хотим, чтобы навели порядок», - заключила псковичка.