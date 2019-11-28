Новое здание инспекции областного УФСИН России открылось в Пскове

12:33, 28 ноября 2019, ПАИ

В Пскове у УФСИН России по Псковской области появилось новое здание уголовно-исполнительной инспекции. Оно располагается на улице Ипподромной, дом 108, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФСИН РФ по региону состоялась церемония открытия нового административного здания. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Виктор Леонов и его заместитель Игорь Кучмук.

Одноэтажное здание, в котором будут располагаться руководство ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, а также отдел исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, в прошлом году передали в оперативное управление регионального УФСИН.

В здании провели косметический ремонт: рабочие заменили электропроводку, обновили напольные покрытия, благоустроили специализированные кабинеты, привели в порядок места общего пользования. Также была закуплена новая техника для сотрудников УИИ, в отдельном помещении оборудован архив, для мониторинга оборудования СЭМПЛ выделили кабинет.

До этого дня уголовно-исполнительная инспекция располагалась в помещениях Псковского филиала Академии ФСИН России, теперь же в распоряжении сотрудников отдельное административное здание и 9 просторных служебных кабинетов.

Руководство УФСИН России по Псковской области отметило удобство, вместительность, просторность и функциональность здания. Преимущества нового здания оценили и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.