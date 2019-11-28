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Общество

Псковский «Центр СПИД» стал лучшим в России

Псковский Центр профилактики и борьбы со СПИДом стал лучшим на всероссийском конкурсе среди аналогичных организаций из других регионов России. Как сообщили Псковскому агентству информации, итоги конкурса подвели на пятом всероссийском форуме специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа в Москве.

«Мы лучшие в России по вопросам профилактики, диспансеризации, лечения и увеличения продолжительности жизни людей. И это не случайно. На протяжении нескольких лет Псковская область входит в число регионов с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции», - рассказала главный врач «Центра СПИД» в Пскове Ираида Сивачева.

В течение нескольких лет Псковская область остается регионом со стабильной ситуацией по заболеваемости ВИЧ. За 30 лет зарегистрировано чуть более 1,2 тысячи носителей вируса. Показатель заболеваемости в Псковской области в два раза ниже, чем в среднем по стране. В Псковской области это более 14 человек на 100 тысяч населения, всероссийский показатель — 33 человека.

По межведомственной программе по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в Псковской области выросло количество обследований. За 10 месяцев 2019 года медицинское освидетельствование прошли почти 133 тысячи человек.

Под медицинским наблюдением в Центре в этом году состояло чуть больше 1 тыс пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция, что составляет более 85% от числа лиц, живущих с ВИЧ в регионе. Из них около 870 человек получали антиретровирусную терапию. У 60% пациентов вирусная нагрузка была подавлена.

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