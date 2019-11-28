«Черная пятница»: Какие развлечения приготовили торговые центры Пскова

11:57, 28 ноября 2019, ПАИ

В дни «Черной пятницы», с 29 ноября по 1 декабря в Пскове торговые центры приготовили для жителей развлекательные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В частности, 30 ноября в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» пройдет мероприятие «Псковский БИТ» - в ходе записи новых выпусков программы свои DJ-cеты представит DJ Costya Bic.

1 декабря в торговом центре «Максимус» состоится семейный праздник. Начало в 12:00, вход свободный.

«Черная пятница» в торговом комплексе «ПИК60» пройдет в виде мероприятия, на котором выступит вокальная студия «Карамелька». Праздник состоится 1 декабря в 16:00 в центральном атриуме. Вход свободный.

Также в этот день в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» псковичей ждет большой музыкальный марафон, который проводит Центр профилактики и борьбы со СПИД. С 14:00 участники акции будут проводить мастер-классы, гостей ждут также артистические выступления.

Кроме того, во время мероприятия на месте можно будет пройти анонимный тест и узнать свой статус. Для каждого участника теста приготовлены подарки. Также в рамках программы пройдут викторины, конкурсы с призами.