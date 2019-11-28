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Общество

Сбор платежей за вывоз мусора в Псковской области достигает 75 процентов

В Псковской области в настоящее время услугами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами охвачены 79 процентов населения. Такие данные озвучил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень большое количество населенных пунктов просто не имеет постоянно проживающего населения, они будут охвачены услугой в последнюю очередь», - уточнил он.

По словам Сергея Грахова, по данным на 25 ноября, в Псковской области услугой были охвачены 498 тысяч человек, мусор вывозят из 2287 населенных пунктов.

Глава ведомства уточнил, что ранее звучала информация об охвате услугой по вывозу ТКО из всех городов, поселков и деревень до конца текущего года. «Но в силу объективных причин это оттягивается на 20-20 год», - добавил он.

По словам Сергея Грахова, уровень платежей по северной зоне области составляет 74 процента, по южной — 75 процентов.

«Мы поднимали аналитику по России, у Псковской области далеко не самый худший показатель. Довольно много регионов, не имеющих 50 процентов по сбору», - сказал Сергей Грахов.

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