Николай Мельков раскритиковал предложение по борьбе с пробками на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове

12:54, 28 ноября 2019, ПАИ

Увеличение времени фазы светофора — указателя поворота налево — на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове, как мера борьбы с автомобильными пробками, даст лишь временный положительный эффект. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков 28 ноября, комментируя соответствующее предложение, оно было оставлено на сайте губернатор60.рф.

«Поток автомобилей может и пойдет на 5-10 автомашин быстрее, но хотят проехать, примерно, тысячи. Время ожидания может уменьшиться лишь на 3-5 минут», — рассказал Николай Мельков.

Активист сообщил, что есть предложение, над окончательным оформлением которого работают «Убитые дороги», по борьбе с автомобильными пробками на данном участке. «Нужно создать на этом перекрестке круговое движение. Но необходимо произвести соответствующие расчёты, поскольку типы и виды круговых перекрестков бывают разные. Видим, что большая часть потока по вечерам уходит всегда налево, а оттуда по утрам — направо или прямо. Еще одно из предложений — доделать Гаражный проезд, тогда поток автомобилей уходил бы на улицы Генерала Маргелова, Шестака и Доставалова, но там встречались бы на улице Рокоссовского».

По словам Николая Мелькова, это предложение обсуждается в управлении городского хозяйства администрации Пскова еще с августа, где «вроде бы и хотят эту идею», но необходимо посчитать транспортные маршруты и интенсивность движения, чтобы не ухудшить ситуацию.

Николай Мельков отметил, что есть проблема создания кругового движения, поскольку в рамках ремонта это невозможно, поэтому остается либо реконструкция, либо установка миникольца. «Но там такой крупный перекресток, что город и ГИБДД будут против [миникольца]», — пояснил он.

«И важно подумать, как пешеходы пойдут. Если они будут идти бесконтрольно, эффект круга будет значительно падать», — уточнил активист «Убитых дорог».

Николай Мельков также раскритиковал принцип массовой застройки Завеличья, где не уделяется первоначальное внимание развитию дорожной инфраструктуры. «Самый главный вопрос — сколько появилось новых дорог там? Лишь небольшой кусочек Коммунальной продлили от Юбилейной до Балтийской. С 90-х годов мы не видим должного внимания к развитию дорожной инфраструктуры», — добавил он.