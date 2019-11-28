Пункты сбора гуманитарной помощи открылись в Пскове в рамках акции «Щедрый вторник»

12:04, 28 ноября 2019, ПАИ

В Пскове открылись пункты сбора гуманитарной помощи для одиноких пенсионеров и проживающих в домах престарелых, зоозащитных организаций и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, сбор проходит в рамках акции «Щедрый вторник» благотворительного марафона «Добрый Псков».

Гуманитарную помощь принимают в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) 29 ноября с 16:00 до 18:00 и 30 ноября с 12:00 до 16:00. Также вещи можно принести в ПОООМС «Дети - Наше будущее» (Рижский проспект, 31, телефон: +7 (911) 372-26-24) в понедельник и среду с 11:00 до 14:00, во вторник и четверг с 15:00 до 17:00.

Помощь принимают в ПРОО «Зоозащита» (Новгородская, 7, телефон: +7(911) 362-31-25) в любой день с 13:00 до 17:00 и Детском фонде (Яна Фабрициуса, 2а, каб. 14, 15, телефон: +7 (811) 273-58-80).

Псковское отделение Красного Креста принимает пожертвования по адресу: Советская, 85 с 9:00 до 17:00. Телефон: 72-09-11.

Можно приносить их и на склад благотворительного фонда «Вознеси сердце» (Юбилейная, 62а) в четверг и воскресенье с 18:00 до 20:00. Телефон: +7 (906) 223-97-83.

С 30 ноября по 3 декабря пункты сбора заработают по всей Псковской области в отделениях Почты России, которая является партнером акции.

3 декабря волонтёры займутся сортировкой собранной благотворительной помощи, а 4 декабря передадут её в проектный офис «Команда 2018» для дальнейшего распределения нуждающимся.

Финальное мероприятие акции «Щедрый вторник» пройдет в гипермаркете «Империал» в Пскове 7 декабря, помимо сбора гуманитарной помощи там проведут беспроигрышную «Лотерею добра», флэшмоб и мастер-классы.

Организаторы мероприятия: ПРС «Поколение», ПРОО «Зоозащита», БФ «Старость в радость», ПОООМС «Дети – наше будущее». Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и Почты России.